14.06.2025

Смотреть онлайн Toros Del Valle - Caimanes Del Llano 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Toros Del ValleCaimanes Del Llano . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Evangelista Mora.

МСК, Арена: Coliseo Evangelista Mora
Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП
Toros Del Valle
Завершен
23:17 13:23 25:18 24:16
85 : 74
14 июня 2025
Caimanes Del Llano
Смотреть онлайн
Превью матча Toros Del Valle — Caimanes Del Llano

Команда Toros Del Valle в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Caimanes Del Llano, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 07 июля 2025 на поле команды Toros Del Valle, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Toros Del Valle
Toros Del Valle
Caimanes Del Llano
Toros Del Valle
3 побед
3 побед
50%
50%
07.07.2025
Toros Del Valle
Toros Del Valle
86:80
Caimanes Del Llano
Caimanes Del Llano
Обзор
06.07.2025
Toros Del Valle
Toros Del Valle
83:88
Caimanes Del Llano
Caimanes Del Llano
Обзор
02.07.2025
Caimanes Del Llano
Caimanes Del Llano
64:65
Toros Del Valle
Toros Del Valle
Обзор
18.06.2025
Caimanes Del Llano
Caimanes Del Llano
57:67
Toros Del Valle
Toros Del Valle
Обзор
17.06.2025
Caimanes Del Llano
Caimanes Del Llano
70:59
Toros Del Valle
Toros Del Valle
Обзор
Показать еще Скрыть

Статистика матча

2-х очк. попадания
22
21
3-х очк. попадания
10
6
Реализовано штрафных
9
14
% реализации штрафных
64.3
66.7
Комментарии к матчу
