Превью матча Toros Del Valle — Caimanes Del Llano

Команда Toros Del Valle в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Caimanes Del Llano, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 07 июля 2025 на поле команды Toros Del Valle, в том матче победу одержали хозяева.