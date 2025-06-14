Смотреть онлайн Toros Del Valle - Caimanes Del Llano 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Toros Del Valle — Caimanes Del Llano . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Evangelista Mora.
23:17 13:23 25:18 24:16
Превью матча Toros Del Valle — Caimanes Del Llano
Команда Toros Del Valle в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Caimanes Del Llano, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 07 июля 2025 на поле команды Toros Del Valle, в том матче победу одержали хозяева.