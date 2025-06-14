14.06.2025
Смотреть онлайн Симарронес Дель Чоко - Кариббеан Шторм Исландс 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Симарронес Дель Чоко — Кариббеан Шторм Исландс . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП
Завершен
17:22 23:25 19:29 21:16
80 : 92
14 июня 2025
Превью матча Симарронес Дель Чоко — Кариббеан Шторм Исландс
История последних встреч
Симарронес Дель Чоко
Кариббеан Шторм Исландс
1 победа
4 побед
20%
80%
17.11.2025
Кариббеан Шторм Исландс
42:55
Симарронес Дель Чоко
15.10.2025
Кариббеан Шторм Исландс
105:95
Симарронес Дель Чоко
18.06.2025
Кариббеан Шторм Исландс
76:62
Симарронес Дель Чоко
17.06.2025
Кариббеан Шторм Исландс
88:48
Симарронес Дель Чоко
13.06.2025
Симарронес Дель Чоко
79:104
Кариббеан Шторм Исландс
Статистика матча
2-х очк. попадания
25
28
3-х очк. попадания
7
7
Реализовано штрафных
8
15
% реализации штрафных
72.7
75
