11.06.2025
Смотреть онлайн Piratas de Bogota - Сабиос де Манизалес 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Piratas de Bogota — Сабиос де Манизалес . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Cayetano Canizares.
МСК, Арена: Coliseo Cayetano Canizares
Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП
Завершен
19:31 16:18 17:27 18:15
19:31 16:18 17:27 18:15
70 : 91
11 июня 2025
Превью матча Piratas de Bogota — Сабиос де Манизалес
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
11
27
3-х очк. попадания
7
9
Реализовано штрафных
25
12
% реализации штрафных
64.1
75
Комментарии к матчу