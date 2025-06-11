Превью матча Paisas — Мотилонас Дель Норте

Команда Paisas в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Мотилонас Дель Норте, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 8 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 22 ноября 2025 на поле команды Мотилонас Дель Норте, в том матче победу одержали гостьи.