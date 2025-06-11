Смотреть онлайн Paisas - Мотилонас Дель Норте 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Paisas — Мотилонас Дель Норте . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 03:10 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Ivan de Bedout.
25:13 23:29 26:12 18:18
Превью матча Paisas — Мотилонас Дель Норте
Команда Paisas в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Мотилонас Дель Норте, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 8 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 22 ноября 2025 на поле команды Мотилонас Дель Норте, в том матче победу одержали гостьи.