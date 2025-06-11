Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
11.06.2025

Смотреть онлайн Paisas - Мотилонас Дель Норте 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: PaisasМотилонас Дель Норте . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 03:10 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Ivan de Bedout.

МСК, Арена: Coliseo Ivan de Bedout
Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП
Paisas
Завершен
25:13 23:29 26:12 18:18
92 : 72
11 июня 2025
Мотилонас Дель Норте
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Paisas — Мотилонас Дель Норте

Команда Paisas в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Мотилонас Дель Норте, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 8 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 22 ноября 2025 на поле команды Мотилонас Дель Норте, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Paisas
Paisas
Мотилонас Дель Норте
Paisas
7 побед
1 победа
88%
13%
22.11.2025
Мотилонас Дель Норте
Мотилонас Дель Норте
35:97
Paisas
Paisas
Обзор
21.11.2025
Paisas
Paisas
97:38
Мотилонас Дель Норте
Мотилонас Дель Норте
Обзор
20.11.2025
Paisas
Paisas
107:84
Мотилонас Дель Норте
Мотилонас Дель Норте
Обзор
09.11.2025
Мотилонас Дель Норте
Мотилонас Дель Норте
48:89
Paisas
Paisas
Обзор
08.11.2025
Мотилонас Дель Норте
Мотилонас Дель Норте
78:123
Paisas
Paisas
Обзор
09.11.2025
Мотилонас Дель Норте
Мотилонас Дель Норте
48:89
Paisas
Paisas
Обзор
08.11.2025
Мотилонас Дель Норте
Мотилонас Дель Норте
78:123
Paisas
Paisas
Обзор
15.06.2025
Мотилонас Дель Норте
Мотилонас Дель Норте
67:79
Paisas
Paisas
Обзор
14.06.2025
Мотилонас Дель Норте
Мотилонас Дель Норте
82:70
Paisas
Paisas
Обзор
12.06.2025
Paisas
Paisas
94:85
Мотилонас Дель Норте
Мотилонас Дель Норте
Обзор
Показать еще Скрыть

Статистика матча

2-х очк. попадания
24
17
3-х очк. попадания
11
7
Реализовано штрафных
12
17
% реализации штрафных
60
68
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Аталанта Аталанта
Челси Челси
9 Декабря
23:00
Интер Милан Интер Милан
Ливерпуль Ливерпуль
9 Декабря
23:00
Барселона Барселона
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
9 Декабря
23:00
ПСВ ПСВ
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
9 Декабря
23:00
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
Спортинг Спортинг
9 Декабря
20:45
Юнион Сент-Жиллоис Юнион Сент-Жиллоис
Марсель Марсель
9 Декабря
23:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
9 Декабря
18:30
Монако Монако
Галатасарай Галатасарай
9 Декабря
23:00
ХК Югра ХК Югра
Дизель Пенза Дизель Пенза
9 Декабря
17:00
Эссят Эссят
Юкурит Юкурит
9 Декабря
19:30