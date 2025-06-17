Смотреть онлайн Табаре - Атлетико Олимпия 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Liga de Ascenso: Табаре — Атлетико Олимпия, 7 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени .