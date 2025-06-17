17.06.2025
Смотреть онлайн Капитоль - Марне 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Liga de Ascenso: Капитоль — Марне, 7 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Carlos Garbuyo.
МСК, 7 тур, Арена: Gimnasio Carlos Garbuyo
Uruguay Liga de Ascenso
Превью матча Капитоль — Марне
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
23
3-х очк. попадания
7
5
Реализовано штрафных
15
15
% реализации штрафных
83.3
71.4
Кол-во реализованных бросков
38
43
Комментарии к матчу