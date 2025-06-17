Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
17.06.2025

Смотреть онлайн Капитоль - Марне 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайUruguay Liga de Ascenso: КапитольМарне, 7 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Carlos Garbuyo.

МСК, 7 тур, Арена: Gimnasio Carlos Garbuyo
Uruguay Liga de Ascenso
Капитоль
Завершен
20:17 22:15 14:16 12:28
68 : 76
17 июня 2025
Марне
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Капитоль — Марне

Статистика матча

2-х очк. попадания
16
23
3-х очк. попадания
7
5
Реализовано штрафных
15
15
% реализации штрафных
83.3
71.4
Кол-во реализованных бросков
38
43
Игры 7 тур
12.08.2025
Табаре
94:76
Монтевидео
Завершен
12.08.2025
Атлетико Йель
71:82
Капитоль
Завершен
01.07.2025
Штокольмо
74:78
Ларранага
Завершен
01.07.2025
Лагомар
87:76
Монтевидео
Завершен
18.06.2025
Ларре Борхес
88:79
Вердиррожо
Завершен
18.06.2025
Колон
70:68
Атлетико Йель
Завершен
18.06.2025
Лагомар
35:30
Монтевидео
Завершен
17.06.2025
Штокольмо
0:0
Ларранага
Отложен
17.06.2025
Табаре
70:63
Атлетико Олимпия
Завершен
17.06.2025
Капитоль
68:76
Марне
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Алавес Алавес
Реал Мадрид Реал Мадрид
14 Декабря
23:00
Болонья Болонья
Ювентус Ювентус
14 Декабря
22:45
Марсель Марсель
Монако Монако
14 Декабря
22:45
Вашингтон Уизардс Вашингтон Уизардс
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
14 Декабря
23:10
Юта Юта
Питтсбург Питтсбург
14 Декабря
23:07
ФМП Белград ФМП Белград
Партизан Партизан
14 Декабря
23:00
Шарлотт Хорнетс Шарлотт Хорнетс
Кливленд Кавальерс Кливленд Кавальерс
14 Декабря
23:40