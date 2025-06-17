Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Liga de Ascenso : Штокольмо — Ларранага , 7 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени .

Превью матча Штокольмо — Ларранага

Команда Штокольмо в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Ларранага, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 июля 2025 на поле команды Штокольмо, в том матче победу одержали гостьи.