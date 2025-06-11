Фрибет 15000₽
11.06.2025

Смотреть онлайн Мемориал Фупес Сантос - Татуи 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии: Мемориал Фупес СантосТатуи . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Бразилии
Мемориал Фупес Сантос
Завершен
15:7 22:22 9:13 17:22
63 : 64
11 июня 2025
Татуи
Превью матча Мемориал Фупес Сантос — Татуи

История последних встреч

Мемориал Фупес Сантос
Мемориал Фупес Сантос
Татуи
Мемориал Фупес Сантос
0 побед
4 побед
0%
100%
26.11.2025
Мемориал Фупес Сантос
Мемориал Фупес Сантос
68:79
Татуи
Татуи
Обзор
23.11.2025
Татуи
Татуи
63:49
Мемориал Фупес Сантос
Мемориал Фупес Сантос
Обзор
19.11.2025
Татуи
Татуи
65:44
Мемориал Фупес Сантос
Мемориал Фупес Сантос
Обзор
15.06.2025
Татуи
Татуи
65:54
Мемориал Фупес Сантос
Мемориал Фупес Сантос
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
12
14
3-х очк. попадания
5
9
Реализовано штрафных
24
9
% реализации штрафных
70.6
56.2
