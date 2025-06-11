Фрибет 15000₽
11.06.2025

Смотреть онлайн Fuerza Regia Women - Correcaminos Women 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины: Fuerza Regia WomenCorrecaminos Women, 3 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени .

МСК, 3 тур
Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины
Fuerza Regia Women
Завершен
20:14 22:23 16:20 24:17
82 : 74
11 июня 2025
Correcaminos Women
Превью матча Fuerza Regia Women — Correcaminos Women

Команда Fuerza Regia Women в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Correcaminos Women, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 15 июня 2025 на поле команды Correcaminos Women, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Fuerza Regia Women
Fuerza Regia Women
Correcaminos Women
Fuerza Regia Women
1 победа
1 победа
50%
50%
15.06.2025
Correcaminos Women
Correcaminos Women
87:98
Fuerza Regia Women
Fuerza Regia Women
12.06.2025
Fuerza Regia Women
Fuerza Regia Women
77:86
Correcaminos Women
Correcaminos Women
Статистика матча

2-х очк. попадания
28
25
3-х очк. попадания
4
4
Реализовано штрафных
14
12
% реализации штрафных
93.3
70.6
Игры 3 тур
15.06.2025
Correcaminos Women
87:98
Fuerza Regia Women
Завершен
12.06.2025
Panteras Women
117:58
Rojas de Veracruz Women
Завершен
12.06.2025
Аделитас - Женщины
113:64
Abejas Women
Завершен
12.06.2025
El Calor Women
84:76
Фресерас - Женщины
Завершен
12.06.2025
Fuerza Regia Women
77:86
Correcaminos Women
Завершен
11.06.2025
Panteras Women
121:66
Rojas de Veracruz Women
Завершен
11.06.2025
Аделитас - Женщины
95:54
Abejas Women
Завершен
11.06.2025
El Calor Women
70:57
Фресерас - Женщины
Завершен
11.06.2025
Fuerza Regia Women
82:74
Correcaminos Women
Завершен
