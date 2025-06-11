Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины : Fuerza Regia Women — Correcaminos Women , 3 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени .

Превью матча Fuerza Regia Women — Correcaminos Women

Команда Fuerza Regia Women в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Correcaminos Women, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 15 июня 2025 на поле команды Correcaminos Women, в том матче победу одержали гостьи.