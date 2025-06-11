11.06.2025
Смотреть онлайн El Calor Women - Фресерас - Женщины 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины: El Calor Women — Фресерас - Женщины, 3 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени .
МСК, 3 тур
Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины
Завершен
14:20 15:12 22:15 19:10
70 : 57
11 июня 2025
Превью матча El Calor Women — Фресерас - Женщины
История последних встреч
El Calor Women
Фресерас - Женщины
1 победа
0 побед
100%
0%
12.06.2025
El Calor Women
84:76
Фресерас - Женщины
Статистика матча
2-х очк. попадания
25
19
3-х очк. попадания
4
4
Реализовано штрафных
10
9
% реализации штрафных
66.7
81.8
Кол-во реализованных бросков
38
31
Комментарии к матчу