11.06.2025

Смотреть онлайн Panteras Women - Rojas de Veracruz Women 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины: Panteras WomenRojas de Veracruz Women, 3 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Hermanos Carreon.

МСК, 3 тур, Арена: Gimnasio Hermanos Carreon
Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины
Panteras Women
Завершен
40:22 34:13 22:18 25:13
121 : 66
11 июня 2025
Rojas de Veracruz Women
Смотреть онлайн
Превью матча Panteras Women — Rojas de Veracruz Women

История последних встреч

Panteras Women
Panteras Women
Rojas de Veracruz Women
Panteras Women
1 победа
0 побед
100%
0%
12.06.2025
Panteras Women
Panteras Women
117:58
Rojas de Veracruz Women
Rojas de Veracruz Women
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
33
23
3-х очк. попадания
14
3
Реализовано штрафных
12
11
% реализации штрафных
80
64.7
Кол-во реализованных бросков
60
38
Игры 3 тур
15.06.2025
Correcaminos Women
87:98
Fuerza Regia Women
Завершен
12.06.2025
Panteras Women
117:58
Rojas de Veracruz Women
Завершен
12.06.2025
Аделитас - Женщины
113:64
Abejas Women
Завершен
12.06.2025
El Calor Women
84:76
Фресерас - Женщины
Завершен
12.06.2025
Fuerza Regia Women
77:86
Correcaminos Women
Завершен
11.06.2025
Panteras Women
121:66
Rojas de Veracruz Women
Завершен
11.06.2025
Аделитас - Женщины
95:54
Abejas Women
Завершен
11.06.2025
El Calor Women
70:57
Фресерас - Женщины
Завершен
11.06.2025
Fuerza Regia Women
82:74
Correcaminos Women
Завершен
Комментарии к матчу
