11.06.2025
Смотреть онлайн Panteras Women - Rojas de Veracruz Women 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины: Panteras Women — Rojas de Veracruz Women, 3 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Hermanos Carreon.
МСК, 3 тур, Арена: Gimnasio Hermanos Carreon
Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины
Завершен
40:22 34:13 22:18 25:13
121 : 66
11 июня 2025
Превью матча Panteras Women — Rojas de Veracruz Women
История последних встреч
Panteras Women
Rojas de Veracruz Women
1 победа
0 побед
100%
0%
12.06.2025
Panteras Women
117:58
Rojas de Veracruz Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
33
23
3-х очк. попадания
14
3
Реализовано штрафных
12
11
% реализации штрафных
80
64.7
Кол-во реализованных бросков
60
38
Комментарии к матчу