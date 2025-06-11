Фрибет 15000₽
11.06.2025

Смотреть онлайн Аделитас - Женщины - Abejas Women 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины: Аделитас - ЖенщиныAbejas Women, 3 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre.

МСК, 3 тур, Арена: Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre
Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины
Аделитас - Женщины
Завершен
34:10 26:10 19:20 16:14
95 : 54
11 июня 2025
Abejas Women
Смотреть онлайн
Превью матча Аделитас - Женщины — Abejas Women

Команда Аделитас - Женщины в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 июня 2025 на поле команды Аделитас - Женщины, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Аделитас - Женщины
Аделитас - Женщины
Abejas Women
Аделитас - Женщины
1 победа
0 побед
100%
0%
12.06.2025
Аделитас - Женщины
Аделитас - Женщины
113:64
Abejas Women
Abejas Women
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
21
14
3-х очк. попадания
12
6
Реализовано штрафных
17
8
% реализации штрафных
70.8
53.3
Кол-во реализованных бросков
50
28
Игры 3 тур
15.06.2025
Correcaminos Women
87:98
Fuerza Regia Women
Завершен
12.06.2025
Panteras Women
117:58
Rojas de Veracruz Women
Завершен
12.06.2025
Аделитас - Женщины
113:64
Abejas Women
Завершен
12.06.2025
El Calor Women
84:76
Фресерас - Женщины
Завершен
12.06.2025
Fuerza Regia Women
77:86
Correcaminos Women
Завершен
11.06.2025
Panteras Women
121:66
Rojas de Veracruz Women
Завершен
11.06.2025
Аделитас - Женщины
95:54
Abejas Women
Завершен
11.06.2025
El Calor Women
70:57
Фресерас - Женщины
Завершен
11.06.2025
Fuerza Regia Women
82:74
Correcaminos Women
Завершен
