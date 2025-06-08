08.06.2025
Смотреть онлайн Белграно Сан Николас - Federacion Deportiva de Comodoro Rivadavia 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Federal: Белграно Сан Николас — Federacion Deportiva de Comodoro Rivadavia . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Argentina La Liga Federal
Завершен
20:14 16:18 21:15 18:13
75 : 60
08 июня 2025
Превью матча Белграно Сан Николас — Federacion Deportiva de Comodoro Rivadavia
История последних встреч
Белграно Сан Николас
Federacion Deportiva de Comodoro Rivadavia
1 победа
0 побед
100%
0%
09.06.2025
Белграно Сан Николас
91:43
Federacion Deportiva de Comodoro Rivadavia
