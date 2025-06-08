08.06.2025
Смотреть онлайн San Salvador U21 - Leones U21 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира El Salvador Fesabal U21: San Salvador U21 — Leones U21 . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
El Salvador Fesabal U21
Завершен
26:23 17:12 14:18 23:16
26:23 17:12 14:18 23:16
80 : 69
08 июня 2025
Превью матча San Salvador U21 — Leones U21
Статистика матча
2-х очк. попадания
27
21
3-х очк. попадания
4
4
Реализовано штрафных
14
15
% реализации штрафных
56
40.5
