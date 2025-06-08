08.06.2025
Смотреть онлайн San Pedro SM - Антигуа ГФК 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Guatemala LNMM: San Pedro SM — Антигуа ГФК . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
Guatemala LNMM
Завершен
20:14 22:19 12:17 26:16
20:14 22:19 12:17 26:16
80 : 66
08 июня 2025
Превью матча San Pedro SM — Антигуа ГФК
Статистика матча
2-х очк. попадания
15
18
3-х очк. попадания
7
5
Реализовано штрафных
29
17
% реализации штрафных
72.5
65.4
Комментарии к матчу