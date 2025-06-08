Смотреть онлайн Реал Клуб Де Лима - Леонес Лима 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Перу — Перу Лига де Лима - Женщины: Реал Клуб Де Лима — Леонес Лима . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
20:18 27:8 22:10 18:28
Превью матча Реал Клуб Де Лима — Леонес Лима
Команда Реал Клуб Де Лима в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 июля 2025 на поле команды Реал Клуб Де Лима, в том матче победу одержали хозяева.