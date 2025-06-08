Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.06.2025

Смотреть онлайн Реал Клуб Де Лима - Леонес Лима 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПеруПеру Лига де Лима - Женщины: Реал Клуб Де ЛимаЛеонес Лима . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
Перу Лига де Лима - Женщины
Реал Клуб Де Лима
Завершен
20:18 27:8 22:10 18:28
87 : 64
08 июня 2025
Леонес Лима
Смотреть онлайн
Превью матча Реал Клуб Де Лима — Леонес Лима

Команда Реал Клуб Де Лима в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 июля 2025 на поле команды Реал Клуб Де Лима, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Реал Клуб Де Лима
Реал Клуб Де Лима
Леонес Лима
Реал Клуб Де Лима
2 побед
0 побед
100%
0%
13.07.2025
Реал Клуб Де Лима
Реал Клуб Де Лима
73:72
Леонес Лима
Леонес Лима
06.07.2025
Реал Клуб Де Лима
Реал Клуб Де Лима
78:72
Леонес Лима
Леонес Лима
Статистика матча

2-х очк. попадания
22
19
3-х очк. попадания
10
1
Реализовано штрафных
13
23
% реализации штрафных
52
79.3
Комментарии к матчу
