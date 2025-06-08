08.06.2025
Смотреть онлайн Регатас Лима - Сирколо 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Перу — Перу Лига де Лима - Женщины: Регатас Лима — Сирколо . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Перу Лига де Лима - Женщины
Завершен
12:23 18:11 13:20 25:13
68 : 67
08 июня 2025
Превью матча Регатас Лима — Сирколо
История последних встреч
Регатас Лима
Сирколо
1 победа
0 побед
100%
0%
06.07.2025
Регатас Лима
77:61
Сирколо
Статистика матча
2-х очк. попадания
14
19
3-х очк. попадания
11
6
Реализовано штрафных
7
11
% реализации штрафных
58.3
64.7
