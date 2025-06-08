Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Регатас Лима - Сирколо 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПеруПеру Лига де Лима - Женщины: Регатас ЛимаСирколо . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Перу Лига де Лима - Женщины
Регатас Лима
Завершен
12:23 18:11 13:20 25:13
68 : 67
08 июня 2025
Сирколо
Смотреть онлайн
Превью матча Регатас Лима — Сирколо

История последних встреч

Регатас Лима
Регатас Лима
Сирколо
Регатас Лима
1 победа
0 побед
100%
0%
06.07.2025
Регатас Лима
Регатас Лима
77:61
Сирколо
Сирколо
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
14
19
3-х очк. попадания
11
6
Реализовано штрафных
7
11
% реализации штрафных
58.3
64.7
Комментарии к матчу
