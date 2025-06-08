Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.06.2025

Смотреть онлайн Япония (ж) - Китайский Тайбэй - Женщины 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйБаскетбол. Товарищеские матчи - Женщины: Япония (ж)Китайский Тайбэй - Женщины . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .

МСК
Баскетбол. Товарищеские матчи - Женщины
Япония (ж)
Завершен
28:11 26:19 22:8 13:7
89 : 45
08 июня 2025
Китайский Тайбэй - Женщины
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Япония (ж) — Китайский Тайбэй - Женщины

Команда Япония (ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 июля 2025 на поле команды Япония (ж), в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Япония (ж)
Япония (ж)
Китайский Тайбэй - Женщины
Япония (ж)
0 побед
1 победа
0%
100%
06.07.2025
Япония (ж)
Япония (ж)
79:89
Китайский Тайбэй - Женщины
Китайский Тайбэй - Женщины
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
26
14
3-х очк. попадания
9
3
Реализовано штрафных
10
8
% реализации штрафных
83.3
80
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Торино Торино
Милан Милан
8 Декабря
22:45
Вулвергемптон Вулвергемптон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
8 Декабря
23:00
Осасуна Осасуна
Леванте Леванте
8 Декабря
23:00
ХК Тамбов ХК Тамбов
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
8 Декабря
18:30
Пиза Пиза
Парма Парма
8 Декабря
17:00
Норильск Норильск
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
8 Декабря
15:00
Удинезе Удинезе
Дженоа Дженоа
8 Декабря
20:00
Чайка U20 Чайка U20
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
8 Декабря
18:30
Барс Барс
Буран Воронеж Буран Воронеж
8 Декабря
18:30
Виртус Болонья Виртус Болонья
Дертона Баскет Дертона Баскет
8 Декабря
20:30