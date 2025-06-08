Смотреть онлайн Астрос де Халиско - Альконес де Обрегон 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика CIBACOPA: Астрос де Халиско — Альконес де Обрегон . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени .
9:24 22:16 20:26 33:20
Превью матча Астрос де Халиско — Альконес де Обрегон
Команда Астрос де Халиско в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 17 июня 2025 на поле команды Астрос де Халиско, в том матче победу одержали хозяева.