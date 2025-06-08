Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Астрос де Халиско - Альконес де Обрегон 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика CIBACOPA: Астрос де ХалискоАльконес де Обрегон . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени .

МСК
Мексика CIBACOPA
Астрос де Халиско
Завершен
9:24 22:16 20:26 33:20
84 : 86
08 июня 2025
Альконес де Обрегон
Превью матча Астрос де Халиско — Альконес де Обрегон

Команда Астрос де Халиско в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 17 июня 2025 на поле команды Астрос де Халиско, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Астрос де Халиско
Астрос де Халиско
Альконес де Обрегон
Астрос де Халиско
3 побед
1 победа
75%
25%
17.06.2025
Астрос де Халиско
Астрос де Халиско
87:78
Альконес де Обрегон
Альконес де Обрегон
14.06.2025
Альконес де Обрегон
Альконес де Обрегон
70:73
Астрос де Халиско
Астрос де Халиско
12.06.2025
Альконес де Обрегон
Альконес де Обрегон
76:93
Астрос де Халиско
Астрос де Халиско
11.06.2025
Альконес де Обрегон
Альконес де Обрегон
92:91
Астрос де Халиско
Астрос де Халиско
Статистика матча

2-х очк. попадания
18
23
3-х очк. попадания
12
9
Реализовано штрафных
12
13
% реализации штрафных
70.6
68.4
