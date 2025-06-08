Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика CIBACOPA : Angeles CD Mexico — Зонкис де Тихуана . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

Превью матча Angeles CD Mexico — Зонкис де Тихуана

Команда Angeles CD Mexico в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Зонкис де Тихуана, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 18 июня 2025 на поле команды Angeles CD Mexico, в том матче победу одержали гостьи.