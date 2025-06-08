Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.06.2025

Смотреть онлайн Angeles CD Mexico - Зонкис де Тихуана 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика CIBACOPA: Angeles CD MexicoЗонкис де Тихуана . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Мексика CIBACOPA
Angeles CD Mexico
Завершен
16:32 19:14 28:27 15:24
78 : 97
08 июня 2025
Зонкис де Тихуана
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Angeles CD Mexico — Зонкис де Тихуана

Команда Angeles CD Mexico в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Зонкис де Тихуана, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 18 июня 2025 на поле команды Angeles CD Mexico, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Angeles CD Mexico
Angeles CD Mexico
Зонкис де Тихуана
Angeles CD Mexico
3 побед
2 побед
60%
40%
18.06.2025
Angeles CD Mexico
Angeles CD Mexico
82:97
Зонкис де Тихуана
Зонкис де Тихуана
Обзор
17.06.2025
Angeles CD Mexico
Angeles CD Mexico
78:71
Зонкис де Тихуана
Зонкис де Тихуана
Обзор
14.06.2025
Зонкис де Тихуана
Зонкис де Тихуана
109:87
Angeles CD Mexico
Angeles CD Mexico
Обзор
12.06.2025
Зонкис де Тихуана
Зонкис де Тихуана
87:115
Angeles CD Mexico
Angeles CD Mexico
Обзор
11.06.2025
Зонкис де Тихуана
Зонкис де Тихуана
88:93
Angeles CD Mexico
Angeles CD Mexico
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
17
18
3-х очк. попадания
7
16
Реализовано штрафных
23
13
% реализации штрафных
65.7
76.5
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Реал Мадрид Реал Мадрид
Сельта Виго Сельта Виго
7 Декабря
23:00
Наполи Наполи
Ювентус Ювентус
7 Декабря
22:45
Лада Лада
Северсталь Северсталь
7 Декабря
16:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
ЦСКА ЦСКА
7 Декабря
14:30
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
ТСГ Хоффенхайм ТСГ Хоффенхайм
7 Декабря
19:30
Барыс Барыс
Сибирь Сибирь
7 Декабря
15:00
Авангард Авангард
Спартак Спартак
7 Декабря
14:00
Трактор Трактор
Динамо Москва Динамо Москва
7 Декабря
14:00
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
7 Декабря
17:00
Лацио Лацио
Болонья Болонья
7 Декабря
20:00