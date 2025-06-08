08.06.2025
Смотреть онлайн Бостон Колледж - Серхио Чеппи 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили НБЛ Сегунда: Бостон Колледж — Серхио Чеппи, 611 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Boston College Maipu.
МСК, 611 тур, Арена: Boston College Maipu
Чили НБЛ Сегунда
Завершен
22:14 17:15 19:11 16:16
74 : 56
08 июня 2025
Превью матча Бостон Колледж — Серхио Чеппи
История последних встреч
Бостон Колледж
Серхио Чеппи
1 победа
0 побед
100%
0%
14.06.2025
Серхио Чеппи
58:60
Бостон Колледж
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
15
3-х очк. попадания
12
2
Реализовано штрафных
6
14
% реализации штрафных
54.5
56
Игры 611 тур
16.06.2025
74:82
15.06.2025
-:-
15.06.2025
64:80
15.06.2025
101:108
15.06.2025
67:72
14.06.2025
80:82
14.06.2025
58:60
14.06.2025
62:65
14.06.2025
76:98
09.06.2025
80:85
09.06.2025
0:0
08.06.2025
74:56
08.06.2025
65:53
08.06.2025
103:60
08.06.2025
80:51
08.06.2025
86:57
08.06.2025
72:67
07.06.2025
103:60
Комментарии к матчу