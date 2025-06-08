Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили НБЛ Сегунда : Puerto Montt LNB2 — Regional Temuco , 611 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

Превью матча Puerto Montt LNB2 — Regional Temuco

Команда Puerto Montt LNB2 в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 14 июня 2025 на поле команды Regional Temuco, в том матче победу одержали гостьи.