08.06.2025
Смотреть онлайн Труэнос Де Талька - CDS Constitucion 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили НБЛ Сегунда: Труэнос Де Талька — CDS Constitucion, 611 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Cendyr Talca.
МСК, 611 тур, Арена: Gimnasio Cendyr Talca
Чили НБЛ Сегунда
Завершен
18:16 25:16 24:8 19:17
86 : 57
08 июня 2025
Превью матча Труэнос Де Талька — CDS Constitucion
История последних встреч
Труэнос Де Талька
CDS Constitucion
1 победа
0 побед
100%
0%
15.06.2025
CDS Constitucion
67:72
Труэнос Де Талька
Статистика матча
2-х очк. попадания
27
16
3-х очк. попадания
6
5
Реализовано штрафных
14
7
% реализации штрафных
63.6
58.3
Игры 611 тур
16.06.2025
74:82
15.06.2025
-:-
15.06.2025
64:80
15.06.2025
101:108
15.06.2025
67:72
14.06.2025
80:82
14.06.2025
58:60
14.06.2025
62:65
14.06.2025
76:98
09.06.2025
80:85
09.06.2025
0:0
08.06.2025
74:56
08.06.2025
65:53
08.06.2025
103:60
08.06.2025
80:51
08.06.2025
86:57
08.06.2025
72:67
07.06.2025
103:60
