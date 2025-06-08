Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Труэнос Де Талька - CDS Constitucion 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили НБЛ Сегунда: Труэнос Де ТалькаCDS Constitucion, 611 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Cendyr Talca.

МСК, 611 тур, Арена: Gimnasio Cendyr Talca
Чили НБЛ Сегунда
Труэнос Де Талька
Завершен
18:16 25:16 24:8 19:17
86 : 57
08 июня 2025
CDS Constitucion
Превью матча Труэнос Де Талька — CDS Constitucion

История последних встреч

Труэнос Де Талька
Труэнос Де Талька
CDS Constitucion
Труэнос Де Талька
1 победа
0 побед
100%
0%
15.06.2025
CDS Constitucion
CDS Constitucion
67:72
Труэнос Де Талька
Труэнос Де Талька
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
27
16
3-х очк. попадания
6
5
Реализовано штрафных
14
7
% реализации штрафных
63.6
58.3
Игры 611 тур
16.06.2025
Луис Матте Лараин
74:82
Стадио Италиано
Завершен
15.06.2025
Лисео Курико
-:-
Муниципаль Чиллан
Отменен
15.06.2025
Quilpue
64:80
CD Illapel Basquetbol
Завершен
15.06.2025
CD Omega
101:108
Альеман де Концепкион
Завершен
15.06.2025
CDS Constitucion
67:72
Труэнос Де Талька
Завершен
14.06.2025
Стадио Италиано
80:82
Луис Матте Лараин
Завершен
14.06.2025
Серхио Чеппи
58:60
Бостон Колледж
Завершен
14.06.2025
The Sharks
62:65
Арабе Вальпараисо
Завершен
14.06.2025
Regional Temuco
76:98
Puerto Montt LNB2
Завершен
09.06.2025
Луис Матте Лараин
80:85
Стадио Италиано
Завершен
09.06.2025
Лисео Курико
0:0
Муниципаль Чиллан
Отменен
08.06.2025
Бостон Колледж
74:56
Серхио Чеппи
Завершен
08.06.2025
CD Illapel Basquetbol
65:53
Quilpue
Завершен
08.06.2025
Puerto Montt LNB2
103:60
Regional Temuco
Завершен
08.06.2025
Арабе Вальпараисо
80:51
The Sharks
Завершен
08.06.2025
Труэнос Де Талька
86:57
CDS Constitucion
Завершен
08.06.2025
Альеман де Концепкион
72:67
CD Omega
Завершен
07.06.2025
Puerto Montt LNB2
103:60
Regional Temuco
Завершен
Комментарии к матчу
