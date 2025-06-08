08.06.2025
Смотреть онлайн Сабиос де Манизалес - Мотилонас Дель Норте 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Сабиос де Манизалес — Мотилонас Дель Норте, 3 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:10 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Jorge Arango Uribe.
МСК, 3 тур, Арена: Coliseo Jorge Arango Uribe
Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП
Завершен
15:29 15:20 18:13 15:15
63 : 77
08 июня 2025
Превью матча Сабиос де Манизалес — Мотилонас Дель Норте
История последних встреч
Сабиос де Манизалес
Мотилонас Дель Норте
3 побед
4 побед
43%
57%
18.11.2025
Сабиос де Манизалес
65:79
Мотилонас Дель Норте
17.11.2025
Сабиос де Манизалес
76:75
Мотилонас Дель Норте
01.11.2025
Сабиос де Манизалес
80:53
Мотилонас Дель Норте
31.10.2025
Сабиос де Манизалес
77:63
Мотилонас Дель Норте
20.06.2025
Мотилонас Дель Норте
91:85
Сабиос де Манизалес
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
20
3-х очк. попадания
5
5
Реализовано штрафных
14
22
% реализации штрафных
58.3
75.9
Кол-во реализованных бросков
37
47
