08.06.2025
Смотреть онлайн Piratas de Bogota - Paisas 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Piratas de Bogota — Paisas, 3 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Cayetano Canizares.
МСК, 3 тур, Арена: Coliseo Cayetano Canizares
Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП
Завершен
19:24 23:16 20:30 16:27
19:24 23:16 20:30 16:27
78 : 97
08 июня 2025
Превью матча Piratas de Bogota — Paisas
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
9
27
3-х очк. попадания
14
11
Реализовано штрафных
18
10
% реализации штрафных
75
66.7
Комментарии к матчу