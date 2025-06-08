08.06.2025
Смотреть онлайн Брумас де Хинотега - Индигенас Сан Исидро 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Никарагуа — Чемпионат Никарагуа по баскетболу: Брумас де Хинотега — Индигенас Сан Исидро . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Никарагуа по баскетболу
Завершен
21:22 27:22 24:15 14:20
86 : 79
08 июня 2025
Превью матча Брумас де Хинотега — Индигенас Сан Исидро
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
22
3-х очк. попадания
12
7
Реализовано штрафных
13
11
% реализации штрафных
50
64.7
Комментарии к матчу