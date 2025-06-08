08.06.2025
Смотреть онлайн Ягуарес УАМ - Типитапа 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Никарагуа — Чемпионат Никарагуа по баскетболу: Ягуарес УАМ — Типитапа . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Никарагуа по баскетболу
Завершен
17:9 27:17 12:29 18:12
74 : 67
08 июня 2025
Превью матча Ягуарес УАМ — Типитапа
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
15
3-х очк. попадания
9
4
Реализовано штрафных
17
25
% реализации штрафных
58.6
65.8
Комментарии к матчу