08.06.2025
Смотреть онлайн Атлетико Кордоба - Риачуело де Ла Риоха 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Чемпионат Аргентины по баскетболу. Лига А: Атлетико Кордоба — Риачуело де Ла Риоха, 3 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Angel Sandrin.
МСК, 3 тур, Арена: Gimnasio Angel Sandrin
Чемпионат Аргентины по баскетболу. Лига А
Завершен
9:20 14:8 12:19 21:17
56 : 64
08 июня 2025
Превью матча Атлетико Кордоба — Риачуело де Ла Риоха
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
15
17
3-х очк. попадания
3
7
Реализовано штрафных
17
9
% реализации штрафных
53.1
52.9
Кол-во реализованных бросков
35
33
Комментарии к матчу