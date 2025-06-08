Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.06.2025

Смотреть онлайн Атлетико Кордоба - Риачуело де Ла Риоха 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаЧемпионат Аргентины по баскетболу. Лига А: Атлетико КордобаРиачуело де Ла Риоха, 3 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Angel Sandrin.

МСК, 3 тур, Арена: Gimnasio Angel Sandrin
Чемпионат Аргентины по баскетболу. Лига А
Атлетико Кордоба
Завершен
9:20 14:8 12:19 21:17
56 : 64
08 июня 2025
Риачуело де Ла Риоха
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Атлетико Кордоба — Риачуело де Ла Риоха

История последних встреч

Атлетико Кордоба
Атлетико Кордоба
Риачуело де Ла Риоха
Атлетико Кордоба
2 побед
0 побед
100%
0%
15.06.2025
Риачуело де Ла Риоха
Риачуело де Ла Риоха
81:86
Атлетико Кордоба
Атлетико Кордоба
Обзор
10.06.2025
Атлетико Кордоба
Атлетико Кордоба
77:76
Риачуело де Ла Риоха
Риачуело де Ла Риоха
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
15
17
3-х очк. попадания
3
7
Реализовано штрафных
17
9
% реализации штрафных
53.1
52.9
Кол-во реализованных бросков
35
33
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Ренн Ренн
6 Декабря
23:05
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
6 Декабря
23:00
Верона Верона
Аталанта Аталанта
6 Декабря
22:45
Реджо-нель-Эмилия Реджо-нель-Эмилия
Брешиа Брешиа
6 Декабря
22:30
Интер Майами Интер Майами
Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс
6 Декабря
22:30
Честерфилд Честерфилд
Донкастер Донкастер
6 Декабря
22:30
Dijon Dijon
Монако Монако
6 Декабря
22:30
Natus Vincere Natus Vincere
Gamax Esports Gamax Esports
6 Декабря
23:00
Фамаликао Фамаликао
Брага Брага
6 Декабря
23:30
Фейеноорд Фейеноорд
Зволле Зволле
6 Декабря
23:00