Смотреть онлайн Мальвин - 25 да Агосто - Женщины 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Женский чемпионат Уругвая по баскетболу: Мальвин — 25 да Агосто - Женщины, 8 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
12:12 13:11 20:3 12:5
Превью матча Мальвин — 25 да Агосто - Женщины
Команда Мальвин в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда 25 да Агосто - Женщины, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.