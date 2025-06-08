Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Мальвин - 25 да Агосто - Женщины 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайЖенский чемпионат Уругвая по баскетболу: Мальвин25 да Агосто - Женщины, 8 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК, 8 тур
Женский чемпионат Уругвая по баскетболу
Мальвин
Завершен
12:12 13:11 20:3 12:5
57 : 31
08 июня 2025
25 да Агосто - Женщины
Смотреть онлайн
Превью матча Мальвин — 25 да Агосто - Женщины

Команда Мальвин в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда 25 да Агосто - Женщины, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.

Статистика матча

2-х очк. попадания
15
13
3-х очк. попадания
7
0
Реализовано штрафных
6
5
% реализации штрафных
60
55.6
Игры 8 тур
08.06.2025
Club Atletico Cordon
0:0
Urunday Universitario Women
Отменен
08.06.2025
Club Yale Women
55:61
Lagomar Women
Завершен
08.06.2025
КС Тала
94:46
Tabare Women
Завершен
08.06.2025
Juventud Women
65:94
Defensor Sporting
Завершен
08.06.2025
Мальвин
57:31
25 да Агосто - Женщины
Завершен
Комментарии к матчу
