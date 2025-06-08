08.06.2025
Смотреть онлайн Juventud Women - Defensor Sporting 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Женский чемпионат Уругвая по баскетболу: Juventud Women — Defensor Sporting, 8 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК, 8 тур
Женский чемпионат Уругвая по баскетболу
Завершен
19:27 22:22 8:32 16:13
65 : 94
08 июня 2025
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
26
3-х очк. попадания
8
10
Реализовано штрафных
10
12
% реализации штрафных
50
46.2
