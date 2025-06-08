08.06.2025
Смотреть онлайн КС Тала - Tabare Women 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Женский чемпионат Уругвая по баскетболу: КС Тала — Tabare Women, 8 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени .
МСК, 8 тур
Женский чемпионат Уругвая по баскетболу
Завершен
30:11 21:16 24:8 19:11
94 : 46
08 июня 2025
Превью матча КС Тала — Tabare Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
25
15
3-х очк. попадания
7
4
Реализовано штрафных
23
4
% реализации штрафных
69.7
100
Кол-во реализованных бросков
55
23
Комментарии к матчу