Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.06.2025

Смотреть онлайн Расинг де Чивилкой - Сан-Исидро 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина. Ла Лига. Баскетбол: Расинг де ЧивилкойСан-Исидро, 1 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Аргентина. Ла Лига. Баскетбол
Расинг де Чивилкой
Завершен
28:19 21:17 22:19 17:21
88 : 76
08 июня 2025
Сан-Исидро
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Расинг де Чивилкой — Сан-Исидро

Статистика матча

2-х очк. попадания
26
9
3-х очк. попадания
6
13
Реализовано штрафных
18
19
% реализации штрафных
66.7
73.1
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Ренн Ренн
6 Декабря
23:05
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
6 Декабря
23:00
Верона Верона
Аталанта Аталанта
6 Декабря
22:45
Коламбус Коламбус
Флорида Флорида
6 Декабря
23:37
Реджо-нель-Эмилия Реджо-нель-Эмилия
Брешиа Брешиа
6 Декабря
22:30
Интер Майами Интер Майами
Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс
6 Декабря
22:30
Честерфилд Честерфилд
Донкастер Донкастер
6 Декабря
22:30
Dijon Dijon
Монако Монако
6 Декабря
22:30
Крка Крка
Борац Борац
6 Декабря
21:30
Динамо Сассари Динамо Сассари
Триест Триест
6 Декабря
22:00