08.06.2025
Смотреть онлайн Расинг де Чивилкой - Сан-Исидро 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина. Ла Лига. Баскетбол: Расинг де Чивилкой — Сан-Исидро, 1 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Аргентина. Ла Лига. Баскетбол
Завершен
28:19 21:17 22:19 17:21
28:19 21:17 22:19 17:21
88 : 76
08 июня 2025
Превью матча Расинг де Чивилкой — Сан-Исидро
Статистика матча
2-х очк. попадания
26
9
3-х очк. попадания
6
13
Реализовано штрафных
18
19
% реализации штрафных
66.7
73.1
Комментарии к матчу