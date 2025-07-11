11.07.2025
Смотреть онлайн Альконес Халапа - Сантос Сан Луис 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика ЛНБП: Альконес Халапа — Сантос Сан Луис . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio USBI.
МСК, Арена: Gimnasio USBI
Мексика ЛНБП
Завершен
30:20 18:20 18:23 17:9
83 : 72
11 июля 2025
Превью матча Альконес Халапа — Сантос Сан Луис
История последних встреч
Альконес Халапа
Сантос Сан Луис
1 победа
0 побед
100%
0%
12.07.2025
Альконес Халапа
73:61
Сантос Сан Луис
Статистика матча
2-х очк. попадания
13
22
3-х очк. попадания
14
7
Реализовано штрафных
14
6
% реализации штрафных
82.4
60
Кол-во реализованных бросков
42
36
