11.07.2025

Смотреть онлайн Альконес Халапа - Сантос Сан Луис 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика ЛНБП: Альконес ХалапаСантос Сан Луис . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio USBI.

МСК, Арена: Gimnasio USBI
Мексика ЛНБП
Альконес Халапа
Завершен
30:20 18:20 18:23 17:9
83 : 72
11 июля 2025
Сантос Сан Луис
Смотреть онлайн
Превью матча Альконес Халапа — Сантос Сан Луис

История последних встреч

Альконес Халапа
Альконес Халапа
Сантос Сан Луис
Альконес Халапа
1 победа
0 побед
100%
0%
12.07.2025
Альконес Халапа
Альконес Халапа
73:61
Сантос Сан Луис
Сантос Сан Луис
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
13
22
3-х очк. попадания
14
7
Реализовано штрафных
14
6
% реализации штрафных
82.4
60
Кол-во реализованных бросков
42
36
Комментарии к матчу
