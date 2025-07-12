Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Альконес Халапа - Сантос Сан Луис 12.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика ЛНБП: Альконес ХалапаСантос Сан Луис . Начало встречи 12 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio USBI.

МСК, Арена: Gimnasio USBI
Мексика ЛНБП
Альконес Халапа
Завершен
17:22 19:11 22:12 15:16
73 : 61
12 июля 2025
Сантос Сан Луис
Смотреть онлайн
Превью матча Альконес Халапа — Сантос Сан Луис

Команда Альконес Халапа в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 июля 2025 на поле команды Альконес Халапа, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Альконес Халапа
Альконес Халапа
Сантос Сан Луис
Альконес Халапа
1 победа
0 побед
100%
0%
11.07.2025
Альконес Халапа
Альконес Халапа
83:72
Сантос Сан Луис
Сантос Сан Луис
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
15
17
3-х очк. попадания
8
6
Реализовано штрафных
19
12
% реализации штрафных
76
85.7
Кол-во реализованных бросков
18
17
Комментарии к матчу
