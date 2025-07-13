13.07.2025
Смотреть онлайн Diablos Rojos - Freseros Irapuato 13.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика ЛНБП: Diablos Rojos — Freseros Irapuato . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени .
МСК
Мексика ЛНБП
Завершен
38:23 30:14 32:20 23:23
123 : 80
13 июля 2025
Превью матча Diablos Rojos — Freseros Irapuato
История последних встреч
Diablos Rojos
Freseros Irapuato
1 победа
0 побед
100%
0%
14.07.2025
Diablos Rojos
122:66
Freseros Irapuato
Статистика матча
2-х очк. попадания
30
26
3-х очк. попадания
15
5
Реализовано штрафных
18
13
% реализации штрафных
81.8
72.2
Кол-во реализованных бросков
63
44
Комментарии к матчу