30.07.2025
Смотреть онлайн Сантос Сан Луис - Фуерза Реджиа 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика ЛНБП: Сантос Сан Луис — Фуерза Реджиа . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Auditorio Miguel Barragan.
МСК, Арена: Auditorio Miguel Barragan
Мексика ЛНБП
Завершен
9:27 26:33 19:15 28:22
82 : 97
30 июля 2025
Превью матча Сантос Сан Луис — Фуерза Реджиа
История последних встреч
Сантос Сан Луис
Фуерза Реджиа
0 побед
1 победа
0%
100%
29.07.2025
Сантос Сан Луис
82:103
Фуерза Реджиа
Статистика матча
2-х очк. попадания
21
22
3-х очк. попадания
11
10
Реализовано штрафных
7
23
% реализации штрафных
58.3
95.8
Кол-во реализованных бросков
39
55
Комментарии к матчу