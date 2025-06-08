08.06.2025
Смотреть онлайн Арабе Вальпараисо - The Sharks 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили НБЛ Сегунда: Арабе Вальпараисо — The Sharks, 611 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Fortin gym Prat.
МСК, 611 тур, Арена: Fortin gym Prat
Чили НБЛ Сегунда
Завершен
17:14 21:11 14:13 28:13
80 : 51
08 июня 2025
Превью матча Арабе Вальпараисо — The Sharks
История последних встреч
Арабе Вальпараисо
The Sharks
1 победа
0 побед
100%
0%
14.06.2025
The Sharks
62:65
Арабе Вальпараисо
Статистика матча
2-х очк. попадания
25
14
3-х очк. попадания
6
4
Реализовано штрафных
10
12
% реализации штрафных
43.5
66.7
Игры 611 тур
16.06.2025
74:82
15.06.2025
-:-
15.06.2025
64:80
15.06.2025
101:108
15.06.2025
67:72
14.06.2025
80:82
14.06.2025
58:60
14.06.2025
62:65
14.06.2025
76:98
09.06.2025
80:85
09.06.2025
0:0
08.06.2025
74:56
08.06.2025
65:53
08.06.2025
103:60
08.06.2025
80:51
08.06.2025
86:57
08.06.2025
72:67
07.06.2025
103:60
