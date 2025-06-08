08.06.2025
Смотреть онлайн CD Illapel Basquetbol - Quilpue 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили НБЛ Сегунда: CD Illapel Basquetbol — Quilpue, 611 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК, 611 тур
Чили НБЛ Сегунда
Завершен
27:8 11:12 10:25 17:8
27:8 11:12 10:25 17:8
65 : 53
08 июня 2025
Превью матча CD Illapel Basquetbol — Quilpue
История последних встреч
CD Illapel Basquetbol
Quilpue
1 победа
0 побед
100%
0%
15.06.2025
Quilpue
64:80
CD Illapel Basquetbol
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
17
3-х очк. попадания
4
4
Реализовано штрафных
19
7
% реализации штрафных
63.3
63.6
Игры 611 тур
16.06.2025
74:82
15.06.2025
-:-
15.06.2025
64:80
15.06.2025
101:108
15.06.2025
67:72
14.06.2025
80:82
14.06.2025
58:60
14.06.2025
62:65
14.06.2025
76:98
09.06.2025
80:85
09.06.2025
0:0
08.06.2025
74:56
08.06.2025
65:53
08.06.2025
103:60
08.06.2025
80:51
08.06.2025
86:57
08.06.2025
72:67
07.06.2025
103:60
Комментарии к матчу