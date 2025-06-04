04.06.2025
Смотреть онлайн AJAB / Secel U20 - APAB Blumenau U20 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — WINLINE Basket Cup: AJAB / Secel U20 — APAB Blumenau U20 . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
WINLINE Basket Cup
Завершен
22:18 16:15 17:15 15:11
70 : 59
04 июня 2025
Превью матча AJAB / Secel U20 — APAB Blumenau U20
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
13
3-х очк. попадания
6
6
Реализовано штрафных
20
15
% реализации штрафных
69
55.6
