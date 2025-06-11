Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
11.06.2025

Смотреть онлайн Pioneros Del Avila - Гайтерос Де Зулия 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенесуэлаЧемпионат Венесуэлы по баскетболу. Суперлига: Pioneros Del AvilaГайтерос Де Зулия, 1 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Gilberto Roque Morales.

МСК, 1 тур, Арена: Gimnasio Gilberto Roque Morales
Чемпионат Венесуэлы по баскетболу. Суперлига
Pioneros Del Avila
Завершен
22:25 22:24 21:18 20:24
85 : 91
11 июня 2025
Гайтерос Де Зулия
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Pioneros Del Avila — Гайтерос Де Зулия

Команда Pioneros Del Avila в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Гайтерос Де Зулия, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 июня 2025 на поле команды Гайтерос Де Зулия, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Pioneros Del Avila
Pioneros Del Avila
Гайтерос Де Зулия
Pioneros Del Avila
0 побед
2 побед
0%
100%
27.06.2025
Гайтерос Де Зулия
Гайтерос Де Зулия
77:62
Pioneros Del Avila
Pioneros Del Avila
Обзор
10.06.2025
Pioneros Del Avila
Pioneros Del Avila
72:75
Гайтерос Де Зулия
Гайтерос Де Зулия
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
24
20
3-х очк. попадания
7
14
Реализовано штрафных
16
9
% реализации штрафных
66.7
56.2
Игры 1 тур
13.07.2025
Гайтерос Де Зулия
80:67
Тротамундос
Завершен
11.07.2025
Гайтерос Де Зулия
64:49
Тротамундос
Завершен
07.07.2025
Тротамундос
56:80
Гайтерос Де Зулия
Завершен
06.07.2025
Тротамундос
71:64
Гайтерос Де Зулия
Завершен
03.07.2025
Pioneros Del Avila
-:-
Маринос де Ансоатеги
Отложен
03.07.2025
Тротамундос
-:-
Гайтерос Де Зулия
Отложен
02.07.2025
Pioneros Del Avila
89:74
Маринос де Ансоатеги
Завершен
02.07.2025
Тротамундос
77:83
Гайтерос Де Зулия
Завершен
27.06.2025
Гайтерос Де Зулия
77:62
Pioneros Del Avila
Завершен
27.06.2025
Маринос де Ансоатеги
87:88
Тротамундос
Завершен
23.06.2025
Маринос де Ансоатеги
65:73
Гайтерос Де Зулия
Завершен
23.06.2025
Тротамундос
76:70
Pioneros Del Avila
Завершен
22.06.2025
Маринос де Ансоатеги
74:71
Гайтерос Де Зулия
Завершен
22.06.2025
Тротамундос
95:87
Pioneros Del Avila
Завершен
16.06.2025
Гайтерос Де Зулия
60:66
Маринос де Ансоатеги
Завершен
16.06.2025
Pioneros Del Avila
66:76
Тротамундос
Завершен
15.06.2025
Гайтерос Де Зулия
74:85
Маринос де Ансоатеги
Завершен
15.06.2025
Pioneros Del Avila
88:82
Тротамундос
Завершен
11.06.2025
Pioneros Del Avila
85:91
Гайтерос Де Зулия
Завершен
11.06.2025
Тротамундос
72:57
Маринос де Ансоатеги
Завершен
10.06.2025
Pioneros Del Avila
72:75
Гайтерос Де Зулия
Завершен
10.06.2025
Тротамундос
75:62
Маринос де Ансоатеги
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Аталанта Аталанта
Челси Челси
9 Декабря
23:00
Интер Милан Интер Милан
Ливерпуль Ливерпуль
9 Декабря
23:00
Барселона Барселона
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
9 Декабря
23:00
ПСВ ПСВ
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
9 Декабря
23:00
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
Спортинг Спортинг
9 Декабря
20:45
Юнион Сент-Жиллоис Юнион Сент-Жиллоис
Марсель Марсель
9 Декабря
23:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
9 Декабря
18:30
Монако Монако
Галатасарай Галатасарай
9 Декабря
23:00
ХК Югра ХК Югра
Дизель Пенза Дизель Пенза
9 Декабря
17:00
Эссят Эссят
Юкурит Юкурит
9 Декабря
19:30