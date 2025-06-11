Превью матча Pioneros Del Avila — Гайтерос Де Зулия

Команда Pioneros Del Avila в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Гайтерос Де Зулия, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 июня 2025 на поле команды Гайтерос Де Зулия, в том матче победу одержали хозяева.