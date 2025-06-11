Фрибет 15000₽
11.06.2025

Смотреть онлайн Тротамундос - Маринос де Ансоатеги 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенесуэлаЧемпионат Венесуэлы по баскетболу. Суперлига: ТротамундосМаринос де Ансоатеги, 1 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Forum de Valencia.

МСК, 1 тур, Арена: Forum de Valencia
Чемпионат Венесуэлы по баскетболу. Суперлига
Тротамундос
Завершен
19:10 21:17 17:15 15:15
72 : 57
11 июня 2025
Маринос де Ансоатеги
Смотреть онлайн
Превью матча Тротамундос — Маринос де Ансоатеги

Команда Тротамундос в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 июня 2025 на поле команды Маринос де Ансоатеги, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Тротамундос
Тротамундос
Маринос де Ансоатеги
Тротамундос
2 побед
0 побед
100%
0%
27.06.2025
Маринос де Ансоатеги
Маринос де Ансоатеги
87:88
Тротамундос
Тротамундос
Обзор
10.06.2025
Тротамундос
Тротамундос
75:62
Маринос де Ансоатеги
Маринос де Ансоатеги
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
22
14
3-х очк. попадания
6
9
Реализовано штрафных
10
2
% реализации штрафных
55.6
33.3
Кол-во реализованных бросков
38
25
Игры 1 тур
13.07.2025
Гайтерос Де Зулия
80:67
Тротамундос
Завершен
11.07.2025
Гайтерос Де Зулия
64:49
Тротамундос
Завершен
07.07.2025
Тротамундос
56:80
Гайтерос Де Зулия
Завершен
06.07.2025
Тротамундос
71:64
Гайтерос Де Зулия
Завершен
03.07.2025
Pioneros Del Avila
-:-
Маринос де Ансоатеги
Отложен
03.07.2025
Тротамундос
-:-
Гайтерос Де Зулия
Отложен
02.07.2025
Pioneros Del Avila
89:74
Маринос де Ансоатеги
Завершен
02.07.2025
Тротамундос
77:83
Гайтерос Де Зулия
Завершен
27.06.2025
Гайтерос Де Зулия
77:62
Pioneros Del Avila
Завершен
27.06.2025
Маринос де Ансоатеги
87:88
Тротамундос
Завершен
23.06.2025
Маринос де Ансоатеги
65:73
Гайтерос Де Зулия
Завершен
23.06.2025
Тротамундос
76:70
Pioneros Del Avila
Завершен
22.06.2025
Маринос де Ансоатеги
74:71
Гайтерос Де Зулия
Завершен
22.06.2025
Тротамундос
95:87
Pioneros Del Avila
Завершен
16.06.2025
Гайтерос Де Зулия
60:66
Маринос де Ансоатеги
Завершен
16.06.2025
Pioneros Del Avila
66:76
Тротамундос
Завершен
15.06.2025
Гайтерос Де Зулия
74:85
Маринос де Ансоатеги
Завершен
15.06.2025
Pioneros Del Avila
88:82
Тротамундос
Завершен
11.06.2025
Pioneros Del Avila
85:91
Гайтерос Де Зулия
Завершен
11.06.2025
Тротамундос
72:57
Маринос де Ансоатеги
Завершен
10.06.2025
Pioneros Del Avila
72:75
Гайтерос Де Зулия
Завершен
10.06.2025
Тротамундос
75:62
Маринос де Ансоатеги
Завершен
Комментарии к матчу
