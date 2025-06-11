Смотреть онлайн Тротамундос - Маринос де Ансоатеги 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венесуэла — Чемпионат Венесуэлы по баскетболу. Суперлига: Тротамундос — Маринос де Ансоатеги, 1 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Forum de Valencia.
19:10 21:17 17:15 15:15
Превью матча Тротамундос — Маринос де Ансоатеги
Команда Тротамундос в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 июня 2025 на поле команды Маринос де Ансоатеги, в том матче победу одержали гостьи.