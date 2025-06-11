Превью матча Тротамундос — Маринос де Ансоатеги

Команда Тротамундос в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 июня 2025 на поле команды Маринос де Ансоатеги, в том матче победу одержали гостьи.