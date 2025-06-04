04.06.2025
Смотреть онлайн Эсгрима Парке - Каза Песка 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Federal: Эсгрима Парке — Каза Песка . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Argentina La Liga Federal
Завершен
16:25 24:19 22:15 18:23
16:25 24:19 22:15 18:23
80 : 82
04 июня 2025
Превью матча Эсгрима Парке — Каза Песка
Комментарии к матчу