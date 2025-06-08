08.06.2025
Смотреть онлайн Альеман де Концепкион - CD Omega 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили НБЛ Сегунда: Альеман де Концепкион — CD Omega, 611 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на арене Polideportivo Aleman.
МСК, 611 тур, Арена: Polideportivo Aleman
Чили НБЛ Сегунда
Завершен
18:10 15:15 16:19 8:13 10:5
72 : 67
08 июня 2025
Превью матча Альеман де Концепкион — CD Omega
История последних встреч
Альеман де Концепкион
CD Omega
1 победа
0 побед
100%
0%
15.06.2025
CD Omega
101:108
Альеман де Концепкион
Статистика матча
2-х очк. попадания
15
13
3-х очк. попадания
12
6
Реализовано штрафных
6
23
% реализации штрафных
40
74.2
