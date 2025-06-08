Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.06.2025

Смотреть онлайн Артуро Прат - Бризас 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили НБЛ Сегунда: Артуро ПратБризас, 1 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Чили НБЛ Сегунда
Артуро Прат
Завершен
23:12 20:21 6:18 19:10
68 : 61
08 июня 2025
Бризас
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Артуро Прат — Бризас

История последних встреч

Артуро Прат
Артуро Прат
Бризас
Артуро Прат
1 победа
1 победа
50%
50%
23.06.2025
Артуро Прат
Артуро Прат
85:59
Бризас
Бризас
Обзор
15.06.2025
Бризас
Бризас
84:59
Артуро Прат
Артуро Прат
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
15
17
3-х очк. попадания
11
7
Реализовано штрафных
5
6
% реализации штрафных
50
66.7
Игры 1 тур
03.08.2025
Бостон Колледж
63:81
Puerto Montt LNB2
Завершен
02.08.2025
Бостон Колледж
64:61
Puerto Montt LNB2
Завершен
20.07.2025
Puerto Montt LNB2
109:85
Бостон Колледж
Завершен
23.06.2025
Артуро Прат
85:59
Бризас
Завершен
16.06.2025
CD Huachipato
75:49
Тингиририка Сан Фернандо
Завершен
15.06.2025
Бризас
84:59
Артуро Прат
Завершен
09.06.2025
Тингиририка Сан Фернандо
0:0
CD Huachipato
Отменен
08.06.2025
Артуро Прат
68:61
Бризас
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Ренн Ренн
6 Декабря
23:05
Борнмут Борнмут
Челси Челси
6 Декабря
18:00
Амур Амур
СКА СКА
6 Декабря
10:00
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
6 Декабря
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Сандерленд Сандерленд
6 Декабря
18:00
Адмирал Адмирал
Локомотив Локомотив
6 Декабря
10:00
ВФБ Штутгарт ВФБ Штутгарт
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
6 Декабря
17:30
Интер Милан Интер Милан
Комо Комо
6 Декабря
20:00
Реал Бетис Реал Бетис
Барселона Барселона
6 Декабря
20:30
Лидс Лидс
Ливерпуль Ливерпуль
6 Декабря
20:30