08.06.2025
Смотреть онлайн Артуро Прат - Бризас 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили НБЛ Сегунда: Артуро Прат — Бризас, 1 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чили НБЛ Сегунда
Завершен
23:12 20:21 6:18 19:10
68 : 61
08 июня 2025
Превью матча Артуро Прат — Бризас
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
15
17
3-х очк. попадания
11
7
Реализовано штрафных
5
6
% реализации штрафных
50
66.7
