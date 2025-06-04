04.06.2025
Смотреть онлайн Gimnasia Villa del Parque (GEVP) - Каза Песка 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Federal: Gimnasia Villa del Parque (GEVP) — Каза Песка . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Argentina La Liga Federal
Завершен
16:25 24:19 22:15 18:23
80 : 82
04 июня 2025
Превью матча Gimnasia Villa del Parque (GEVP) — Каза Песка
Статистика матча
2-х очк. попадания
15
27
3-х очк. попадания
11
7
Реализовано штрафных
17
7
% реализации штрафных
63
46.7
Комментарии к матчу