04.06.2025
Смотреть онлайн Sorocaba Basquete - F.R. Avare 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия. Copa Sao Paulo. Баскетбол: Sorocaba Basquete — F.R. Avare . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Бразилия. Copa Sao Paulo. Баскетбол
Завершен
32:10 19:10 20:16 22:18
32:10 19:10 20:16 22:18
93 : 54
04 июня 2025
Превью матча Sorocaba Basquete — F.R. Avare
Статистика матча
2-х очк. попадания
21
13
3-х очк. попадания
13
6
Реализовано штрафных
12
10
% реализации штрафных
75
52.6
Комментарии к матчу