

04.06.2025

Смотреть онлайн Татуи - Осаско 04.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии: ТатуиОсаско . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Бразилии
Татуи
Завершен
11:19 22:14 17:28 30:23
80 : 84
04 июня 2025
Осаско

Превью матча Татуи — Осаско

История последних встреч

Татуи
Татуи
Осаско
Татуи
0 побед
1 победа
0%
100%
27.06.2025
Осаско
Осаско
76:72
Татуи
Татуи
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
21
10
3-х очк. попадания
8
15
Реализовано штрафных
12
19
% реализации штрафных
66.7
73.1


