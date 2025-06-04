04.06.2025
Смотреть онлайн Татуи - Осаско 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии: Татуи — Осаско . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
Превью матча Татуи — Осаско
История последних встреч
Татуи
Осаско
0 побед
1 победа
0%
100%
27.06.2025
Осаско
76:72
Татуи
Статистика матча
2-х очк. попадания
21
10
3-х очк. попадания
8
15
Реализовано штрафных
12
19
% реализации штрафных
66.7
73.1
Комментарии к матчу