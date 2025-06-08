08.06.2025
Смотреть онлайн Исидро - Койуте 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сальвадор — Чемпионат Сальвадора по баскетболу: Исидро — Койуте, 3 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на арене Polideportivo Abel Mazariego Metapan.
МСК, 3 тур, Арена: Polideportivo Abel Mazariego Metapan
Чемпионат Сальвадора по баскетболу
Превью матча Исидро — Койуте
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
31
25
3-х очк. попадания
13
6
Реализовано штрафных
10
8
% реализации штрафных
76.9
36.4
Кол-во реализованных бросков
54
39
Игры 3 тур
Комментарии к матчу