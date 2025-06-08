Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Чальчуапа Юнайтед - Сантьягеньо 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СальвадорЧемпионат Сальвадора по баскетболу: Чальчуапа ЮнайтедСантьягеньо, 3 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на арене Estadio El Progreso.

МСК, 3 тур, Арена: Estadio El Progreso
Чемпионат Сальвадора по баскетболу
Чальчуапа Юнайтед
Завершен
23:7 23:15 11:29 18:8
75 : 59
08 июня 2025
Сантьягеньо
Смотреть онлайн
Превью матча Чальчуапа Юнайтед — Сантьягеньо

Команда Чальчуапа Юнайтед в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей.

Статистика матча

2-х очк. попадания
21
20
3-х очк. попадания
9
3
Реализовано штрафных
6
10
% реализации штрафных
66.7
55.6
Кол-во реализованных бросков
36
33
Игры 3 тур
18.11.2025
МК Эль Бразил Санта Ана
88:79
Койуте
Завершен
