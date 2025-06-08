Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Универсидад де Консепсьон - Леонес де Кильпэу 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ: Универсидад де КонсепсьонЛеонес де Кильпэу, Финал . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Casa Del Deporte UDEC.

МСК, Финал, Арена: Casa Del Deporte UDEC
Чемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ
Универсидад де Консепсьон
Завершен
22:18 31:15 14:18 19:17
86 : 68
08 июня 2025
Леонес де Кильпэу
Смотреть онлайн
Превью матча Универсидад де Консепсьон — Леонес де Кильпэу

История последних встреч

Универсидад де Консепсьон
Универсидад де Консепсьон
Леонес де Кильпэу
Универсидад де Консепсьон
4 побед
0 побед
100%
0%
13.09.2025
Универсидад де Консепсьон
Универсидад де Консепсьон
78:68
Леонес де Кильпэу
Леонес де Кильпэу
Обзор
16.06.2025
Леонес де Кильпэу
Леонес де Кильпэу
80:86
Универсидад де Консепсьон
Универсидад де Консепсьон
Обзор
15.06.2025
Леонес де Кильпэу
Леонес де Кильпэу
85:88
Универсидад де Консепсьон
Универсидад де Консепсьон
Обзор
09.06.2025
Универсидад де Консепсьон
Универсидад де Консепсьон
73:59
Леонес де Кильпэу
Леонес де Кильпэу
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
22
14
3-х очк. попадания
10
8
Реализовано штрафных
12
12
% реализации штрафных
66.7
92.3
Кол-во реализованных бросков
9
7
Комментарии к матчу
