08.06.2025
Смотреть онлайн Универсидад де Консепсьон - Леонес де Кильпэу 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ: Универсидад де Консепсьон — Леонес де Кильпэу, Финал . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Casa Del Deporte UDEC.
МСК, Финал, Арена: Casa Del Deporte UDEC
Чемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ
Завершен
22:18 31:15 14:18 19:17
86 : 68
08 июня 2025
Превью матча Универсидад де Консепсьон — Леонес де Кильпэу
История последних встреч
Универсидад де Консепсьон
Леонес де Кильпэу
4 побед
0 побед
100%
0%
13.09.2025
Универсидад де Консепсьон
78:68
Леонес де Кильпэу
16.06.2025
Леонес де Кильпэу
80:86
Универсидад де Консепсьон
15.06.2025
Леонес де Кильпэу
85:88
Универсидад де Консепсьон
09.06.2025
Универсидад де Консепсьон
73:59
Леонес де Кильпэу
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
14
3-х очк. попадания
10
8
Реализовано штрафных
12
12
% реализации штрафных
66.7
92.3
Кол-во реализованных бросков
9
7
